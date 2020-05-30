Главврач курского онкодиспансера написал заявление об уходе

30 Май 2020 2020-05-30T15:07:01+03:00

Главврач подал в отставку со 2 июня Фото: Из архива КП.

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Главный врач Курского областного онкодиспансера Игорь Киселев написал заявление об увольнении со 2 июня, сообщили в администрации региона.

- Он будет освобожден от занимаемой должности, если не воспользуется правом отозвать заявление до этого срока, - пояснил источник.

В настоящий момент обязанности руководителя медучреждения исполняет заместитель Владимир Сычев.

ИСТОЧНИК KP.RU