2020-05-30T15:07:01+03:00
Общество

Главврач курского онкодиспансера написал заявление об уходе

Исполняющим обязанности руководителя назначен Владимир Сычев
Ольга ДАНИЛОВА
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Главврач подал в отставку со 2 июняГлавврач подал в отставку со 2 июняФото: Из архива КП.
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Главный врач Курского областного онкодиспансера Игорь Киселев написал заявление об увольнении со 2 июня, сообщили в администрации региона.

- Он будет освобожден от занимаемой должности, если не воспользуется правом отозвать заявление до этого срока, - пояснил источник.

В настоящий момент обязанности руководителя медучреждения исполняет заместитель Владимир Сычев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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