Главврач курского онкодиспансера написал заявление об уходе
Исполняющим обязанности руководителя назначен Владимир Сычев
Главврач подал в отставку со 2 июняФото: Из архива КП.
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Главный врач Курского областного онкодиспансера Игорь Киселев написал заявление об увольнении со 2 июня, сообщили в администрации региона.
- Он будет освобожден от занимаемой должности, если не воспользуется правом отозвать заявление до этого срока, - пояснил источник.
В настоящий момент обязанности руководителя медучреждения исполняет заместитель Владимир Сычев.
ИСТОЧНИК KP.RU