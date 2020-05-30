Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с 1 июня на улице можно заниматься спортом в любое время
В Курской области с 1 июня будут сняты ограничения по времени для занятий спортом на улице. Индивидуальные занятия спортом разрешены в том числе на открытых спортивных сооружениях – спортплощадках и стадионах. Соблюдение социальной дистанции обязательно.
Контактными и игровыми видами спорта заниматься по-прежнему запрещено. Приостановлена также деятельность объектов спорта всех форм собственности.
Как отметили в комитете по физической культуре и спорту Курской области, несмотря на смягчение некоторых ограничений, курянам необходимо серьёзно относиться к требованиям режима повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU