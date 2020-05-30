Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с 1 июня на улице можно заниматься спортом в любое время

30 Май 2020 2020-05-30T12:47:14+03:00

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В Курской области с 1 июня будут сняты ограничения по времени для занятий спортом на улице. Индивидуальные занятия спортом разрешены в том числе на открытых спортивных сооружениях – спортплощадках и стадионах. Соблюдение социальной дистанции обязательно.

Контактными и игровыми видами спорта заниматься по-прежнему запрещено. Приостановлена также деятельность объектов спорта всех форм собственности.

Как отметили в комитете по физической культуре и спорту Курской области, несмотря на смягчение некоторых ограничений, курянам необходимо серьёзно относиться к требованиям режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU