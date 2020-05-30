Режим самоизоляции в Курске: коронавирус выявили у двух грудничков

30 Май 2020 2020-05-30T11:40:48+03:00

Всего коронавирус за сутки подтвердился у 12 детей Фото: Из архива КП.

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По данным оперативного штаба на 7:30 30 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2922 (+71) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 47 женщин и 24 мужчины. Возраст больных: до года – два человека, 1-6 лет – три человека, 7-14 лет – шесть человек, 15-17 лет – один человек, 18-29 лет – восемь человек, 30-49 лет – 16 человек, 50-64 года – 23 человека, старше 65 лет – 12 человек.

COVID-19 в качестве официальной причины смерти подтвержден у 10 пациентов (по данным Управления Роспотребнадзора по Курской области у 11).

ИСТОЧНИК KP.RU