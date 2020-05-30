2020-05-30T11:30:42+03:00
Победа

Мемориал "Курская Дуга" признали особо охраняемой территорией

Комплекс был возведен в 90-е по инициативе генерала Руцкого
Светлана ВОЛКОВА
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В 90-е процесс строительства объекта подвергся резкой критикеВ 90-е процесс строительства объекта подвергся резкой критикеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Мемориальный комплекс "Курская Дуга" в Курске признан особо охраняемой территорией.

- Это необходимо для сохранения историко-культурного наследия Курской области. В частности, речь идет о таких объектах, как Триумфальная арка, храм Георгия Победоносца, памятник Неизвестному Солдату, памятник погибшим курянам с Вечным огнем, стела «Курск – город воинской славы», образцы военной техники, - сообщили в администрации региона.

Напомним, мемориал был сооружен в 90-е годы по инициативе тогдашнего губернатора Александра Руцкого. Процесс строительства тогда подвергся критике.

На днях на Мемориале завершены замена и монтаж архитектурной подсветки Триумфальной арки и памятника маршалу Г.К. Жукову. На более яркие и энергосберегающие заменены лампочки в действующих светильниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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