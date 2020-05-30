Режим самоизоляции в Курске: за сутки коронавирус выявили еще у 71 человека

30 Май 2020 2020-05-30T11:03:13+03:00

В регионе выявляют все новые случаи заболевания Фото: Из архива КП.

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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу. В Курской области за сутки коронавирус выявили еще у 71 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 30 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2922 (+71) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1564 пациента: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 43 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 83 – в Курской городской больнице №6; 1324 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1347 (+94) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU