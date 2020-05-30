30 Май 2020 2020-05-30T10:50:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 30 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 30 мая 2020 года составило 1347 человек. В том числе за последние сутки выписано 94 пациента.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день скончались 11 (+1, мужчина, 61 год) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 564 человека. Снят карантин с 5 641 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 188 человек.

‍ По состоянию на 30 мая всего с нарастающим итогом проведено 54204 исследований материала на COVID-19, в том числе за 29 мая обследовано 1 444 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU