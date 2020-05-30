Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 мая 2020 года составило 11 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 мая 2020 года составило 11 человек. В том числе за последние сутки скончался мужчина 61 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
По данным оперативного штаба на 7:30 30 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2922 (+71) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 1564 пациента: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 43 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 83 – в Курской городской больнице №6; 1324 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU