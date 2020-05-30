Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 мая составило 2922 человек

30 Май 2020 2020-05-30T10:41:53+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 30 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба на 7:30 30 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2922 (+71) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1564 пациента: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 43 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 83 – в Курской городской больнице №6; 1324 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1347 (+94) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 11 (+1, мужчина, 61 год) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 564 человека. Снят карантин с 5 641 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 188 человек.

‍ По состоянию на 30 мая всего с нарастающим итогом проведено 54204 исследований материала на COVID-19, в том числе за 29 мая обследовано 1 444 человека.

Число заболевших коронавирусом в ГОРОДЕ на 3 апреля 2020 года составило

ИСТОЧНИК KP.RU