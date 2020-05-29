23-летнего курянина обвиняют в мошенничестве с медицинскими масками
Прокуратура Центрального округа города Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего курянина. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
Курянин разместил в интернете заведомо ложное объявление, в котором представился директором компании, занимающейся производством и реализацией медицинских масок. Он изготовил на компьютере регистрационное удостоверение на медицинские маски, внес в него сведения о месте нахождении и наименовании фирмы производителя, после чего выложил на электронной площадке.
На предложение откликнулся житель Киргизской республики, который заказал 50 тысяч медицинских масок и перевел предоплату в размере 34 тысяч рублей. Завладев денежными средствами, курянин распорядился ими по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU