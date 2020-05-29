2020-05-29T19:37:58+03:00
Происшествия

23-летнего курянина обвиняют в мошенничестве с медицинскими масками

Мужчина представлялся директором компании
Яна ШЕЛЕСТ
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Курянин разместил в интернете объявление о продаже масокКурянин разместил в интернете объявление о продаже масокФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Прокуратура Центрального округа города Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего курянина. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.

Курянин разместил в интернете заведомо ложное объявление, в котором представился директором компании, занимающейся производством и реализацией медицинских масок. Он изготовил на компьютере регистрационное удостоверение на медицинские маски, внес в него сведения о месте нахождении и наименовании фирмы производителя, после чего выложил на электронной площадке.

На предложение откликнулся житель Киргизской республики, который заказал 50 тысяч медицинских масок и перевел предоплату в размере 34 тысяч рублей. Завладев денежными средствами, курянин распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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