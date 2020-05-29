2020-05-29T19:22:47+03:00
Общество

В Курчатове продолжится преобразование набережной

Здесь появятся яхт-клуб, кемпинги, место для барбекю, пляж, волейбольные площадки
Яна ШЕЛЕСТ
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Какой быть территории «Теплого берега-2», во многом решали сами жители КурчатоваКакой быть территории «Теплого берега-2», во многом решали сами жители Курчатова
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Город Курчатов с проектом «Теплый берег - 2» принимает участие во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

В прошлом году город получил грант на проект «Теплый берег-1», его реализация уже началась. До сентября этого года здесь появятся яхт-клуб, кемпинги, место для барбекю, пляж, волейбольные площадки.

Какой быть территории «Теплого берега-2», во многом решали сами жители Курчатова, онлайн- и офлайн-голосование проходило с 20 февраля по 23 марта текущего года.

Объектом благоустройства выбрали прибрежную территорию пруда-охладителя. Этот участок с юга примыкает к 4-му и 5-му микрорайонам города и отделен от жилой застройки линией торгово-сервисных объектов.

В случае победы во всероссийском конкурсе здесь будет оборудовано спортивно-оздоровительное пространство с организацией базы для триатлона и размещением площадок для активного отдыха: скалодрома, канатного городка, скейт-площадки и памп-трека, появятся велосипедные и пешеходные дорожки, оборудуют место для второго пляжа. Организуют также закрытые площадки для собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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