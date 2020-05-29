2020-05-29T18:01:34+03:00
Экономика

Под Курском заложили земляничную плантацию

Всего высадили 140 тысяч ягодных розеток
Яна ШЕЛЕСТ
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Садоводы планируют собрать не менее 10 тонн земляникиСадоводы планируют собрать не менее 10 тонн земляникиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Фатежском районе заложили плантацию земляники. Всего высажено 140 тысяч розеток с использованием укрывного материала и капельного полива. Совсем скоро вкусные ягоды появятся на курских прилавках. Садоводы планируют собрать не менее 10 тонн земляники.

Коллектив компании «Фатежский сад» победил в областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» в номинации «Производство сельскохозяйственной продукции».

Предприятие ожидает также хороший урожай яблок. В новом сезоне заложили 10 гектаров яблоневого сада. Принесет урожай и целый гектар малины. Все это богатство растет на землях «Фатежского сада»

ИСТОЧНИК KP.RU

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