Курянам разрешили посещать кладбища

29 Май 2020 2020-05-29T17:23:43+03:00

С 1 июня стартует первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

Как сообщалось ранее, с 1 июня в Курской области стартует первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу. Помимо открытия непродовольственных магазинов, парков и детских площадок, также открываются и кладбища для свободного посещения.

С июня «Курскоблвидеофонд» запускает проект «Открытый экран». Бесплатно на открытых площадках будут показывать кино во всех районах области. Будут организованы места для зрителей, также можно будет смотреть фильмы из своей машины.

Контроль за ношением масок ужесточается. В общественных местах необходимо держать друг от друга безопасную дистанцию — 1,5-2 метра.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU