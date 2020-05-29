В Курской области стартует проект «Открытый экран»

29 Май 2020 2020-05-29T17:06:28+03:00

С 1 июня в регионе стартует первый этап снятия ограничительных мер Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Во всех районах будут показывать бесплатное кино

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С июня «Курскоблвидеофонд» запускает проект «Открытый экран». Бесплатно на открытых площадках будут показывать кино во всех районах области. Будут организованы места для зрителей, также можно будет смотреть фильмы из своей машины.

Как сообщалось ранее, с 1 июня в регионе стартует первый этап снятия ограничительных мер. Открываются непродовольственные магазины, спортивные площадки на открытом воздухе, парки, детские площадки. Разрешается посещать кладбища и отменяется двухнедельный карантин для приехавших из других регионов.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU