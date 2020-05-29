Курский тракторист получил серьезную травму
27 мая 2020 года примерно в 13:30 минут на стоянке сельскохозяйственной техники, расположенной в местечке Свобода Золотухинского района, 59-летний тракторист получил серьезную травму.
Из-за неосторожного обращения с техникой его верхнюю одежду накрутило на карданный вал трактора «Беларусь». В результате мужчина получил частичную ампутацию верхней трети правого плеча.
Потерпевшего доставили в Фатежскую центральную районную больницу. Мужчине провели операцию и восстановили руку.
По данному факту Золотухинский следственный отдел начал проверку. В ее рамках дадут оценку действиям потерпевшего и ответственных должностных лиц, затем будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU