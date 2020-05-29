Курский тракторист получил серьезную травму

29 Май 2020 2020-05-29T15:36:20+03:00

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27 мая 2020 года примерно в 13:30 минут на стоянке сельскохозяйственной техники, расположенной в местечке Свобода Золотухинского района, 59-летний тракторист получил серьезную травму.

Из-за неосторожного обращения с техникой его верхнюю одежду накрутило на карданный вал трактора «Беларусь». В результате мужчина получил частичную ампутацию верхней трети правого плеча.

Потерпевшего доставили в Фатежскую центральную районную больницу. Мужчине провели операцию и восстановили руку.

По данному факту Золотухинский следственный отдел начал проверку. В ее рамках дадут оценку действиям потерпевшего и ответственных должностных лиц, затем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU