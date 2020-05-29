2020-05-29T15:26:34+03:00
Происшествия

Курянка, торгующая алкоголем, пыталась дать взятку полицейскому

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудник полиции от взятки отказалсяСотрудник полиции от взятки отказалсяФото: Из архива "КП"
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Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 59-летней женщины. Курянку подозревают в даче взятки полицейскому.

27 мая 2020 года подозреваемая, не желая быть привлеченной к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, передала участковому 15 тысяч рублей.

Сотрудник полиции от взятки отказался, сообщив о произошедшем в МО МВД России «Курчатовский». Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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