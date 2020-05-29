Курянка, торгующая алкоголем, пыталась дать взятку полицейскому
Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 59-летней женщины. Курянку подозревают в даче взятки полицейскому.
27 мая 2020 года подозреваемая, не желая быть привлеченной к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, передала участковому 15 тысяч рублей.
Сотрудник полиции от взятки отказался, сообщив о произошедшем в МО МВД России «Курчатовский». Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU