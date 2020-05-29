Под Курском инвалиды через суд пытаются получить лекарства
Пять жителей Железногорска, страдающие тяжелыми заболеваниями и являющиеся инвалидами, более двух месяцев не обеспечиваются препаратом «Кетостерил», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили в прокуратуре региона.
Выписанные врачами льготные рецепты куряне предъявили в аптечное учреждение, однако в аптеке этого лекарства не было, рецепты поставлены на отсроченное обслуживание.
Эти нарушения могут повлечь ухудшение состояния здоровья лиц, нуждающихся в постоянном приеме указанного лекарственного препарата, отметили в прокуратуре.
Железногорский межрайонный прокурор направил в суд исковые заявления, в которых потребовал обеспечить граждан необходимым лекарством.
Результаты рассмотрения исковых заявлений находятся на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU