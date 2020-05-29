Под Курском инвалиды через суд пытаются получить лекарства

29 Май 2020 2020-05-29T14:43:41+03:00

Препарат относится к жизненно необходимым Фото: Из архива КП.

Рецепты уже два месяца не могут обеспечить в аптеке

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Пять жителей Железногорска, страдающие тяжелыми заболеваниями и являющиеся инвалидами, более двух месяцев не обеспечиваются препаратом «Кетостерил», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили в прокуратуре региона.

Выписанные врачами льготные рецепты куряне предъявили в аптечное учреждение, однако в аптеке этого лекарства не было, рецепты поставлены на отсроченное обслуживание.

Эти нарушения могут повлечь ухудшение состояния здоровья лиц, нуждающихся в постоянном приеме указанного лекарственного препарата, отметили в прокуратуре.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд исковые заявления, в которых потребовал обеспечить граждан необходимым лекарством.

Результаты рассмотрения исковых заявлений находятся на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU