Курянку будут судить за фиктивную регистрацию иностранца

29 Май 2020 2020-05-29T14:35:28+03:00

Курянка получила четыре тысячи рублей Фото: Из архива КП.

Пенсионерка за деньги прописала у себя гражданина Украины

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Суд рассмотрит уголовное дело против 56-летней жительницы Курского района, которая обвиняется по ст. 322.2 УК РФ.

В июне 2018 года к сельской жительнице обратился гражданин Украины с просьбой за 4 тысячи рублей зарегистрировать его вместе с супругой по месту жительства в принадлежащем курянке доме.

Согласившись, женщина приехала в отдел по вопросам миграции УМВД России по Курскому району и подала заявление о постановке супружеской пары на учет по месту жительства в ее доме.

Сотрудник отдела предупредил женщину об уголовной ответственности в случае фиктивной регистрацию иностранцев. Не желая отказываться от обещанного денежного вознаграждения, она подтвердила факт предоставления иностранным гражданам дома для проживания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU