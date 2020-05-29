2020-05-29T14:28:25+03:00
Происшествия

Курян предупредили о дождях и грозах

В регионе будет влажно и тепло
Ольга ДАНИЛОВА
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Воздух прогреется до +22Воздух прогреется до +22Фото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 часа 29 мая до 21 часа 30 мая будет облачно с прояснениями. Дожди, местами сильные. Местами грозы. Ветер восточный, днем с переходом на южный 6-11, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура: - по области ночью 12-17º, днем 17-22º.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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