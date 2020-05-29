2020-05-29T14:15:49+03:00
Происшествия

Желая получить кредит, курянка отдала мошенникам свои деньги

Ольга ДАНИЛОВА
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Курянка отдала мошенникам 46 тысяч рублейКурянка отдала мошенникам 46 тысяч рублейФото: Из архива КП.
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В дежурную часть Кореневского отделения полиции обратилась 35-летняя женщина пострадавшая от мошенников.

В Интернете она увидела объявление онлайн-банка, предлагающего получить кредит. Женщина заполнила заявку на 300 тысяч рублей, указав анкетные данные, а затем перешла на завершающий этап, после чего ей позвонил неизвестный, который сообщил об одобрении кредита. Одним из условий получения денежных средств была оплата страховки и оформления документов. Потерпевшая согласилась и перевела на указанный незнакомцем лицевой счет нужную сумму.

Через некоторое время с ней вновь связался тот же человек, который сообщил, что следует внести еще один взнос. Звонивший пообещал, что это формальности, чтобы показать передвижения по счету, и денежные средства вернутся на ее счет. Курянка, не задумываясь, согласилась. После этого в течение нескольких дней женщина под различными предлогами переводила злоумышленникам деньги на общую сумму 46 тысяч рублей, которые взяла в долг. Так и не дождавшись получения кредитных средств, она обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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