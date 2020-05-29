2020-05-29T14:12:15+03:00
Происшествия

Под Курском будут судить виновника пьяного ДТП

ВАЗ врезался в опору ЛЭП
Ольга ДАНИЛОВА
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Водитель и пассажиры были пьяныВодитель и пассажиры были пьяныФото: Светлана ВОЛКОВА
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В ноябре 2019 года на трассе в районе деревни Новые Дворы водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП водитель и два его пассажира получили ранения различной степени тяжести. Все молодые люди – жители Фатежского района.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято после сбора необходимых документов. Участники ДТП находились на лечении в медицинском учреждении, после получения заключения медиков о степени тяжести их здоровья в МО МВД России «Фатежский» было возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.2 УК РФ.

Как установило следствие, водитель и пассажиры были друзьями, днем в выходной день они приобрели в магазине спиртные напитки. Молодые люди признались, что выпивали их даже при движении автомобиля. Это делал и водитель. Пассажиры заснули, а водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, продолжил движение по направлению в Фатеж, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, в результате чего автомобиль перевернулся.

Во время расследования уголовного дела водитель возместил ущерб и оказывал помощь при лечении своих друзей, которые претензий к товарищу, по чьей вине произошло ДТП, не имеют. Однако виновник аварии предстанет перед судом в ближайшее время. Проведены все необходимые экспертизы. Уголовное дело передано в суд. Санкция статьи 264 ч.2 Уголовного кодекса России предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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