Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: перевозчиков освободили от уплаты налога в размере 30%
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Пассажиропоток в регионе резко снизилсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Депутаты Курской областной Думы приняли проект изменений в региональный закон «О транспортном налоге», внесенный губернатором Курской области.
В связи с введением режима повышенной готовности пассажиропоток по маршрутам регулярных перевозок Курской области значительно снизился: в апреле не менее чем на 70%, в мае – на 60%.
Чтобы поддержать предпринимателей и организации, занимающиеся автобусными перевозками пассажиров, их освободили от уплаты налога в размере 30% от установленной ставки транспортного налога.
ИСТОЧНИК KP.RU