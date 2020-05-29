2020-05-29T14:07:27+03:00
Экономика

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: перевозчиков освободили от уплаты налога в размере 30%

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Пассажиропоток в регионе резко снизилсяПассажиропоток в регионе резко снизилсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Депутаты Курской областной Думы приняли проект изменений в региональный закон «О транспортном налоге», внесенный губернатором Курской области.

В связи с введением режима повышенной готовности пассажиропоток по маршрутам регулярных перевозок Курской области значительно снизился: в апреле не менее чем на 70%, в мае – на 60%.

Чтобы поддержать предпринимателей и организации, занимающиеся автобусными перевозками пассажиров, их освободили от уплаты налога в размере 30% от установленной ставки транспортного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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