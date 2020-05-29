Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: перевозчиков освободили от уплаты налога в размере 30%

29 Май 2020 2020-05-29T14:07:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Курской областной Думы приняли проект изменений в региональный закон «О транспортном налоге», внесенный губернатором Курской области.

В связи с введением режима повышенной готовности пассажиропоток по маршрутам регулярных перевозок Курской области значительно снизился: в апреле не менее чем на 70%, в мае – на 60%.

Чтобы поддержать предпринимателей и организации, занимающиеся автобусными перевозками пассажиров, их освободили от уплаты налога в размере 30% от установленной ставки транспортного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU