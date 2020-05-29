2020-05-29T14:04:41+03:00
Происшествия

В Курске поймали грабителей

ЧП произошло на Северо-Западе
Ольга ДАНИЛОВА
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На курянина напали троеНа курянина напали троеФото: Из архива КП.
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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили причастных к грабежу, совершенному в отношении жителя Курска. Конфликт между пострадавшим и нетрезвыми молодыми людьми, распивающими спиртное, возник рано утром, когда курянин, выйдя из подъезда, попросил компанию вести себя тише и не будить спящих соседей. После этого трое подвыпивших граждан избили мужчину и забрали у него почти 8 тысяч рублей, а затем скрылись в разных направлениях, рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска, прибывшие по вызову за несколько часов установили личности троих злоумышленников в возрасте от 32 до 36 лет. Двое из них прибыли из Курчатова в гости к знакомому. Оба ранее судимы. Фигуранты привлечены к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Также проводится поверка для решения о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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