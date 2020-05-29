Под Курском огонь уничтожил шесть сараев, два гаража и баню

29 Май 2020 2020-05-29T12:01:22+03:00

Пожар произошел в Медвенском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 мая в 16 часов 15 минут в службу спасения Курской области поступило сообщение о возгорании надворных построек, расположенных на хуторе Черниченские Дворы Медвенского района.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки. В ликвидации пожара были задействованы огнеборцы ПСЧ №34, отдельного поста Спасское Медвенского района, 12, 6 и 1 пожарно-спасательных частей областного центра. К месту происшествия также оперативно прибыли сотрудники полиции, медики, представители служб жизнеобеспечения. В общей сложности были задействованы 32 человека, 11 единиц техники.

- Пламя в считанные секунды распространялось на близстоящие строения, в результате огнем уничтожена кровли шести сараев, двух гаражей и бани, общая площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров, - рассказывает начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курской области Дмитрий Севрюков.

Из гаража пожарные эвакуировали автомобиль, который не пострадал.

Причина пожара устанавливается специалистами. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В случае беды незамедлительно обращайтесь в службу спасения по телефонам «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU