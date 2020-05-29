2020-05-29T11:54:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус нашли еще у 64 человек

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Больше всего "новых" больных - в возрасте от 50 до 64 летБольше всего "новых" больных - в возрасте от 50 до 64 летФото: Светлана ВОЛКОВА
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрирован 2851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 35 женщин и 29 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет - 2 человека, 7-14 лет - 4 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 10 человек, 30-49 лет – 20 человек, 50-64 года – 22 человека, старше 65 лет – 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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