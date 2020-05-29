В Курске назвали "Лучшего библиотекаря года"
Определен обладатель ежегодной премии главы Курска «Лучший библиотекарь года».
В этом году лауреатом премии признана Ольга Карлова, заведующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова МБУК ЦСБ г. Курска.
Вся трудовая деятельность Ольги Ивановны, а это более двадцати лет, связана с библиотечной деятельностью.
При ее непосредственном участии реализуются более 30-ти городских проектов, участниками которых стали около 2000 курян всех возрастов. Это и «Школа православного БиблиоГида», и «Бессмертный книжный полк», «Школа юного краеведа», «Литературная карта великих сражений», «1000 книг к 1000-летию Курска» и многие другие.
Инициатива, креативность и профессионализм Ольги Ивановны помогают сделать все реализуемые проекты яркими, запоминающимися событиями для курян, отметили в мэрии Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU