2020-05-29T11:22:27+03:00
Звезды

В Курске назвали "Лучшего библиотекаря года"

Лауреатом премии признана Ольга Карлова
Ольга ДАНИЛОВА
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Вся трудовая деятельность Ольги Ивановны, а это более двадцати лет, связана с библиотечной деятельностьюВся трудовая деятельность Ольги Ивановны, а это более двадцати лет, связана с библиотечной деятельностьюФото: предоставлено пресс-службой
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Определен обладатель ежегодной премии главы Курска «Лучший библиотекарь года».

В этом году лауреатом премии признана Ольга Карлова, заведующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова МБУК ЦСБ г. Курска.

Вся трудовая деятельность Ольги Ивановны, а это более двадцати лет, связана с библиотечной деятельностью.

При ее непосредственном участии реализуются более 30-ти городских проектов, участниками которых стали около 2000 курян всех возрастов. Это и «Школа православного БиблиоГида», и «Бессмертный книжный полк», «Школа юного краеведа», «Литературная карта великих сражений», «1000 книг к 1000-летию Курска» и многие другие.

Инициатива, креативность и профессионализм Ольги Ивановны помогают сделать все реализуемые проекты яркими, запоминающимися событиями для курян, отметили в мэрии Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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