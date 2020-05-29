Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 29 мая 2020 года составило 1253 человек

29 Май 2020 2020-05-29T10:38:39+03:00

За последние сутки выздоровело меньше, чем заболело коронавирусом Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 29 мая

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 29 мая 2020 года составило 1253 человека. В том числе 55 человек выписали за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1588 пациентов: 121 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 44 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 95 – в Курской городской больнице №6; 1328 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU