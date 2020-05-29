2020-05-29T09:54:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: запущена линия по производству масок

Режим повышенной готовности по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе обещают закрыть дефицит СИЗВ регионе обещают закрыть дефицит СИЗФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске запустили новую линию по производству одноразовых медицинских масок. Она может выпускать до 2,5 млн штук средств индивидуальной защиты в месяц.

Предприятие получило в Росздравнадзоре медицинское регистрационное удостоверение на выпуск одноразовых масок, что разрешает использовать эту продукцию в медучреждениях.

Мощность линии позволяет обеспечить масками все медучреждения и жителей Курской области, а также ближайшие регионы.

Оборудование для производства одноразовых масок компания закупила в Китае. Там же приобрели носовые фиксаторы и материал – спанбонд и мельтблаун. Резинки и упаковка изделий от курских производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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