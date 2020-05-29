Режим повышенной готовности по коронавирусу: запущена линия по производству масок
В Курске запустили новую линию по производству одноразовых медицинских масок. Она может выпускать до 2,5 млн штук средств индивидуальной защиты в месяц.
Предприятие получило в Росздравнадзоре медицинское регистрационное удостоверение на выпуск одноразовых масок, что разрешает использовать эту продукцию в медучреждениях.
Мощность линии позволяет обеспечить масками все медучреждения и жителей Курской области, а также ближайшие регионы.
Оборудование для производства одноразовых масок компания закупила в Китае. Там же приобрели носовые фиксаторы и материал – спанбонд и мельтблаун. Резинки и упаковка изделий от курских производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU