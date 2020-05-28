Режим самоизоляции в Курске: коронавирусом заболели девять детей

28 Май 2020 2020-05-28T11:46:47+03:00

Ежедневно в регионе проводится более тысячи тестов Фото: Из архива КП.

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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.

По данным оперативного штаба на 7:30 28 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2787 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 36 женщин и 32 мужчины. Возраст больных: 1-6 лет – 3 человека, 7-14 лет – 3 человека, 15-17 лет – 3 человека, 18-29 лет – 3 человека, 30-49 лет – 16 человек, 50-64 года – 24 человека, старше 65 лет – 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU