Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус подтвердился еще у 68 человек

28 Май 2020 2020-05-28T11:28:56+03:00

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

По данным оперативного штаба на 7:30 28 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 787 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1579 пациентов: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 51 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 94 – в Курской городской больнице №6; 1320 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1198 (+88) пациентов.

Десять человек умерли в регионе с начала пандемии из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU