В Центральном округе Курска отключили воду
Также снижено давление на Северо-Западе
Воду отключили в центре городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ в четверг, 28 мая с 9.00 до 17.00 прекращена подача холодной воды в Центральный округ.
Также будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2-го этажа) в северо-западном жилом районе (Энтузиастов, Хрущева (нечетные номера домов) Косухина, Мыльникова, Майский бульвар).
Полный список адресов отключения воды опубликован на официальном сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/news/1/sdelayte-zapas-vody.html-0
Справки по телефону 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU