В Центральном округе Курска отключили воду

28 Май 2020 2020-05-28T11:03:17+03:00

Также снижено давление на Северо-Западе

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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ в четверг, 28 мая с 9.00 до 17.00 прекращена подача холодной воды в Центральный округ.

Также будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2-го этажа) в северо-западном жилом районе (Энтузиастов, Хрущева (нечетные номера домов) Косухина, Мыльникова, Майский бульвар).

Полный список адресов отключения воды опубликован на официальном сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/news/1/sdelayte-zapas-vody.html-0

Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU