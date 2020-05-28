2020-05-28T10:37:06+03:00
Экономика

В курском аэропорту планируют построить двухэтажный терминал

Стоимость аэровокзального комплекса составит 350 млн рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Проект должен расширить географию полетовПроект должен расширить географию полетовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Проект курского аэровокзального комплекса получил положительное заключение государственной экспертизы. Теперь материалы будут направлены в Федеральное агентство воздушного транспорта для получения разрешения на строительство. Разрешение должно быть получено летом этого года.

Современное здание терминала внутренних линий площадью 3780 квадратных метров появится возле действующего аэропорта. Пропускная способность увеличится до 100 пассажиров в час. Стоимость аэровокзального комплекса составит 350 млн рублей. Все средства привлекаются из внебюджетных источников за счет инвестора.

Власти рассчитывают, что современный аэровокзал позволит расширить географию полетов, развить транспортную сферу и укрепить экономику региона.

В проекте – двухэтажное здание терминала внутренних воздушных путей международного аэропорта «Курск». На первом этаже расположится зона прилета, на втором – вылета. Пассажиры смогут пользоваться теми же услугами, которые представлены в крупных современных аэропортах. Особое внимание уделят удобству граждан с ограниченными возможностями.

Всего же планируется три этапа преображения воздушной гавани: строительство терминала внутренних воздушных линий и международных линий, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы

ИСТОЧНИК KP.RU

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