В Фатеже под Курском планируют обустроить парк

27 Май 2020 2020-05-27T20:21:38+03:00

Идея будет реализована в случае победы в конкурсе

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В парке города Фатежа планируют создать новое общественное пространство. Особенность нового проекта – сохранить исторический контекст этого места в условиях современности. В непосредственной близости от парка находится также музей, открытый к 90-летию Георгия Свиридова.

Разработчики с учетом мнения местных жителей планируют отреставрировать мемориальную зону, оснастить территорию информационными инсталляциями и скульптурами, которые расскажут о творчестве и жизненном пути курского композитора Георгия Свиридова.

Подход к музею выполнят с помощью светового арочного тоннеля. Кроме того, парк планируют поделить на зоны, где будут проходить спортивные мероприятия, литературные беседы, детские праздники, дискотеки и выставки рисунков.

Идея фатежан будет реализована в случае победы районного центра во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. В нем помимо Фатежа принимают участие Льгов, Щигры, Железногорск и Курчатов. Итоги федерального конкурса станут известны к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU