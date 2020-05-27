В Курске продолжают латать ямы

27 Май 2020 2020-05-27T20:14:34+03:00

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В Курске продолжается ямочный ремонт. На сегодняшний день в рамках муниципальных контрактов отремонтировано более 14 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сейчас работы по ямочному ремонту идут на улицах Дзержинского, Запрудная и Дружбы.

Также в Курске продолжаются работы по фрезерованию улиц в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Старый асфальтобетон срезают и направляют на отсыпку дорог по «проблемным» улицам. В настоящее время отработали порядка 50 таких улиц, для отсыпки использовали 565 машин фрезерата.

ИСТОЧНИК KP.RU