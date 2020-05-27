Индекс финансовой грамотности курян вырос

27 Май 2020 2020-05-27T19:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Минфин представил исследование знаний, навыков и установок населения в финансовой сфере. Большинство российских регионов (71 из 85) продемонстрировало в 2019 году рост уровня финансовой грамотности по сравнению с 2018 годом. В число таких вошла и Курская область.

В 2019 году индекс финансовой грамотности россиян вырос до 12,37 балла (в 2018 году –12,12 балла). Число граждан нашей страны с высоким уровнем финансовой грамотности увеличилось до 12,4% (в 2018 году было 9,7%). Отмечается, что в эту категории вошли мужчины и женщины в возрасте 30-45 лет, имеющие высшее образование, как правило, квалифицированные специалисты и руководители, воспитывающие 1-2 детей. Исследование также показало, что женщины в целом финансово грамотней мужчин.

Полные результаты исследования доступны по ссылке: https://karta.vashifinancy.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU