Курские таможенники задержали обувь для джампинга

27 Май 2020 2020-05-27T18:39:42+03:00

Спортивную обувь изъяли и отправили на экспертизу

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В автомобильном пункте пропуска Суджа курские таможенники осматривали автомобиль, следовавший из Москвы на Украину. Чуткая аппаратура зафиксировала подозрительную зону в багажнике.

В ходе последовавшего досмотра, проведенного совместно с пограничниками, в багажнике было обнаружено 28 пар спортивной обуви для джампинга общим весом около 90 килограммов.

Со слов 29-летнего водителя, обувь предназначена для занятий Кангу Джампингом (прыжками кенгуру) – новым популярным направлением фитнеса, заключающемся в упражнениях с прыжками за счет специальных ботинок на пружинах. Обувь молодой человек использовал для показательных занятий (презентаций) в России и на Украине.

Гражданин Украины товар таможенным органам не декларировал. Исходя из количества обуви и ее предназначения, указанная обувь не подпадала под категорию товаров для личного пользования.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Спортивную обувь изъяли и отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU