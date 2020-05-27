В Курске отремонтируют памятник подводникам

27 Май 2020 2020-05-27T18:30:05+03:00

В ноябре 2001 года в курской земле нашли свое успокоение 12 моряков из экипажа «Курска»

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Памятник подводникам, погибшим на атомной подводной лодке «Курск», затонувшей в августе 2000 года в Баренцевом море, установили на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны в 2003 году. Сегодня место захоронения подводников и сам памятник требует ремонта.

Рабочие устранят просадку покрытия, дефекты гранитных элементов надгробий и постамента памятного знака. Также будет обустроен пандус и обновлена плитка. Конструктивные элементы захоронения не изменятся – подрядчик выполнит ремонтные работы полностью сохранив его облик.

В ноябре 2001 года в курской земле нашли свое успокоение 12 моряков из экипажа «Курска»: старший лейтенант Сергей Узкий, старшины 2-й статьи Юрий Анненков и Роман Аникеев, старшие мичманы Виктор Кузнецов, Иван Цимбал, Сергей Калинин и Василий Кичкирук, старший матрос Дмитрий Миртов, матросы Роман Кубиков, Дмитрий Старосельцев, Олег Евдокимов и Алексей Некрасов.

ИСТОЧНИК KP.RU