Курские спасатели предупреждают о тумане

27 Май 2020 2020-05-27T17:46:19+03:00

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С вечера 27 мая и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем дожди, местами сильные. Ночью местами туман. Утром и днем местами грозы. Ветер восточной четверти ночью 5-10, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 ºС, днем +15…+20 ºС.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU