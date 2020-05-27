В селе Полянском под Курском появится современный культурный центр

27 Май 2020 2020-05-27T17:39:57+03:00

Всего 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» будет произведен ремонт 10 сельских домов культуры Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В селе Полянском Курского района в рамках нацпроекта «Культура» ремонтируют Дом культуры, который должен стать современным центром. Здесь также размещаются библиотека и дополнительные классы детской школы искусств села Рышково.

В прошлом году в Доме культуры заменили окна и двери, провели внутренние отделочные работы, установили пандус. В этом году строители обновят сцены и все коммуникации.

За два года на капремонт ДК направлено 8,5 млн рублей. За счет федеральных средств установят новые кресла в зрительный зал, звуковую аппаратуру и световое оборудование. Общая сумма затрат составит 0,9 млн рублей.

Всего 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» будет произведен ремонт 10 сельских домов культуры. Всего на это в текущем году предусмотрено 26,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU