В Глушково под Курском благоустроили мини-сквер

27 Май 2020 2020-05-27T17:29:50+03:00

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В поселке Глушково Курской области благоустроили новый мини-сквер около магазина «Перекресток». Здесь установили скамейки, металлическое ограждение, урны, а также облагородили прогулочную зону. Всего на это было потрачено почти 3,6 миллиона рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

За последние три года в Глушково обустроили два мини-сквера, выполнены работы по благоустройству двух общественных территорий: на ул. Советской (возле магазина «Перекресток») и ул. Ленина (возле стелы «Павшим односельчанам»). Здесь установили скамейки, фонари, уложили тротуарную плитку и провели озеленение.

Работы проводились в рамках муниципальных программ и областной программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU