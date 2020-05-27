2020-05-27T17:29:50+03:00
Общество

В Глушково под Курском благоустроили мини-сквер

Установили скамейки, фонари, уложили плитку и провели озеленение
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: администрация областиФото: администрация области
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В поселке Глушково Курской области благоустроили новый мини-сквер около магазина «Перекресток». Здесь установили скамейки, металлическое ограждение, урны, а также облагородили прогулочную зону. Всего на это было потрачено почти 3,6 миллиона рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

За последние три года в Глушково обустроили два мини-сквера, выполнены работы по благоустройству двух общественных территорий: на ул. Советской (возле магазина «Перекресток») и ул. Ленина (возле стелы «Павшим односельчанам»). Здесь установили скамейки, фонари, уложили тротуарную плитку и провели озеленение.

Работы проводились в рамках муниципальных программ и областной программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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