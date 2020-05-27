1 июня в Курской области запрещается продажа алкоголя

27 Май 2020 2020-05-27T16:55:58+03:00

Для покупателей в магазинах должна быть размещена дополнительная информация Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

1 июня, в Международный день защиты детей в соответствии с законом Курской области «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции» запрещается продажа последней.

Ограничения не касаются индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих услуги общественного питания. Для покупателей в магазинах должна быть размещена дополнительная информация.

Нарушителям грозит административный штраф: на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

В комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области действует телефон горячей линии: 8(4712) 70-24-97, по которому можно получить необходимую информацию, а также сообщить о фактах нарушения требований законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU