2020-05-27T16:23:36+03:00
Общество

На первом энергоблоке Курской АЭС завершился ремонт

Его закончили на восемь суток раньше
Яна ШЕЛЕСТ
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Ремонт закончили раньше срокаРемонт закончили раньше срока
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Планово-предупредительный ремонт энергоблока №1 был предусмотрен графиком ремонта энергоблоков АЭС России в текущем году. Он закончен на 8 суток раньше, чем планировалось.

Как сообщил начальник отдела управления ремонтами Курской АЭС Алексей Леонов, сокращение сроков достигнуто за счет использования инструментов эффективного производства и четкого планирования работ.

Специалисты провели внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты, а также капитальный ремонт одного из двух турбогенераторов энергоблока, другие операции.

Благодаря досрочному включению энергоблок № 1 выработает дополнительно свыше 163 млн кВт*ч электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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