На первом энергоблоке Курской АЭС завершился ремонт
Планово-предупредительный ремонт энергоблока №1 был предусмотрен графиком ремонта энергоблоков АЭС России в текущем году. Он закончен на 8 суток раньше, чем планировалось.
Как сообщил начальник отдела управления ремонтами Курской АЭС Алексей Леонов, сокращение сроков достигнуто за счет использования инструментов эффективного производства и четкого планирования работ.
Специалисты провели внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты, а также капитальный ремонт одного из двух турбогенераторов энергоблока, другие операции.
Благодаря досрочному включению энергоблок № 1 выработает дополнительно свыше 163 млн кВт*ч электроэнергии.
ИСТОЧНИК KP.RU