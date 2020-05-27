На первом энергоблоке Курской АЭС завершился ремонт

27 Май 2020 2020-05-27T16:23:36+03:00

Его закончили на восемь суток раньше

Изменить размер текста: A A

Планово-предупредительный ремонт энергоблока №1 был предусмотрен графиком ремонта энергоблоков АЭС России в текущем году. Он закончен на 8 суток раньше, чем планировалось.

Как сообщил начальник отдела управления ремонтами Курской АЭС Алексей Леонов, сокращение сроков достигнуто за счет использования инструментов эффективного производства и четкого планирования работ.

Специалисты провели внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты, а также капитальный ремонт одного из двух турбогенераторов энергоблока, другие операции.

Благодаря досрочному включению энергоблок № 1 выработает дополнительно свыше 163 млн кВт*ч электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU