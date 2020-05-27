Курянин отдал мошенникам 86 тысяч рублей, желая получить компенсацию

27 Май 2020 2020-05-27T13:04:55+03:00

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Вечером курянину позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что отвечает за предоставление денежной компенсации людям, приобретавшим в интернете лекарства или пищевые добавки. С его слов деятельность некой компании-производителя таблеток была прекращена контролирующими органами, так как товар представлял опасность для здоровья людей. В связи с этим жителю Курска полагалась компенсация в 480 тысяч рублей.

Мужчина быстро согласился на все условия. 26 тысяч рублей пришлось сразу отдать за страховку, но потом понадобилось заплатить еще и за оформление необходимых документов. Курянин без промедления взял в кредит 60 тысяч и перевел их на указанный номер одной из платежных систем. Когда деньги ушли, телефон злоумышленников перестал отвечать. Осознав, что полумиллионная компенсация была обманом, мужчина обратился в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности граждан, подозреваемых в мошенничестве.

Полиция напоминает – любые компенсации или выплаты могут производиться только по личному заявлению гражданина. По телефону такие вопросы могут решать только преступники. Любую информацию необходимо тщательно проверять, не доверяя незнакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU