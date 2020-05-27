2020-05-27T12:06:45+03:00
Общество

В Курске Дом мещан Беньковских сдали в аренду на 49 лет

Цена права аренды составила 49 рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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На аукцион была подана одна заявка, сказали в мэрииНа аукцион была подана одна заявка, сказали в мэрииФото: предоставлено пресс-службой
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Курска провел аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия «Дом мещан Беньковских», расположенного на улице Красной Армии, 80.

Начальная цена права аренды составляла 49 рублей за 49 лет. Для участия в аукционе была подана одна заявка, в связи с чем, итоговая арендная плата не изменилась. Победителем определен ООО «МД-Сервис».

- Непременным условием договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, является обязанность арендатора провести работы по сохранению такого объекта культурного наследия в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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