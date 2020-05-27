В Курске задержали пьяного с обрезом

27 Май 2020 2020-05-27T11:48:26+03:00

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Во время патрулирования Сеймского округа Курска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, который по внешним признакам был пьян. В руках у него был предмет похожий на оружие, завернутый в пакет.

При виде патрульного автомобиля, мужчина ускорил шаг и попытался скрыться на территории одного из предприятий, где находился его грузовой автомобиль. Росгвардейцы задержали подозреваемого и для дальнейшего разбирательства передали ранее судимого 37-летнего жителя Курской области сотрудникам полиции.

Отметим, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, хранившиеся без соответствующего разрешения, освобождаются от уголовной ответственности, а также получают денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU