В Курске задержали пьяного с обрезом
Во время патрулирования Сеймского округа Курска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, который по внешним признакам был пьян. В руках у него был предмет похожий на оружие, завернутый в пакет.
При виде патрульного автомобиля, мужчина ускорил шаг и попытался скрыться на территории одного из предприятий, где находился его грузовой автомобиль. Росгвардейцы задержали подозреваемого и для дальнейшего разбирательства передали ранее судимого 37-летнего жителя Курской области сотрудникам полиции.
Отметим, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, хранившиеся без соответствующего разрешения, освобождаются от уголовной ответственности, а также получают денежное вознаграждение.
ИСТОЧНИК KP.RU