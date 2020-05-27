Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус выявили у грудничка

27 Май 2020 2020-05-27T11:29:16+03:00

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Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске

По данным оперативного штаба на 7:30 27 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 719 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 41 женщина и 30 мужчин. Возраст больных: до года – один человек, 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет – 2 человека, 15-17 лет – 4 человека, 18-29 лет – 3 человека, 30-49 лет – 16 человек, 50-64 года – 30 человек, старше 65 лет – 13 человек

ИСТОЧНИК KP.RU