2020-05-27T11:29:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус выявили у грудничка

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Среди "новых" больных - большинство женщинСреди "новых" больных - большинство женщинФото: Из архива КП.
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Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске

По данным оперативного штаба на 7:30 27 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 719 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 41 женщина и 30 мужчин. Возраст больных: до года – один человек, 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет – 2 человека, 15-17 лет – 4 человека, 18-29 лет – 3 человека, 30-49 лет – 16 человек, 50-64 года – 30 человек, старше 65 лет – 13 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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