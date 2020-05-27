Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 мая 2020 года составило 1110 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 мая 2020 года составило 1110 человек.
В том числе за последние сутки выписано 90 пациентов.
По данным оперативного штаба на 7:30 27 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 719 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1600 пациентов: 111 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 57 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 95 – в Курской городской больнице №6; 1337 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU