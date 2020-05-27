27 Май 2020 2020-05-27T10:05:22+03:00

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 мая 2020 года составило 1110 человек.

В том числе за последние сутки выписано 90 пациентов.

По данным оперативного штаба на 7:30 27 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 719 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1600 пациентов: 111 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 57 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 95 – в Курской городской больнице №6; 1337 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU