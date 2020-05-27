2020-05-27T10:05:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 мая 2020 года составило 1110 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе сохраняется режим повышенной готовностиВ регионе сохраняется режим повышенной готовностиФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 мая 2020 года составило 1110 человек.

В том числе за последние сутки выписано 90 пациентов.

По данным оперативного штаба на 7:30 27 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 719 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1600 пациентов: 111 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 57 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 95 – в Курской городской больнице №6; 1337 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус выявили у грудничка
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 мая 2020 года составило 1110 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 мая 2020 года составило 2719 человек
Курянин вернул через суд деньги за лекарство
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: поступило 177 заявок на кредиты на выплату зарплаты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроют кафе и фитнес-центры?
Под Курском погиб водитель ВАЗа
Под Курском ликвидировали еще одну несанкционированную свалку
Под Курском горел жилой дом
Под Курском обнаружили артснаряд
Десятилетний курянин позвонил в «Службу спасения» более 60 раз
В Курске на Народной украли новые ливневки
В Курской области начальница почты похитила более 130 тысяч рублей
В Курске отсыпали старым асфальтом порядка 50 улиц
В Курске пропал 12-летний подросток
В Курске ликвидировали очередную свалку
За сутки в Курской области три раза горел мусор