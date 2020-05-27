Курянин вернул через суд деньги за лекарство
В прокуратуру Глушковского района обратился местный житель по вопросу несвоевременного обеспечения льготным лекарственным средством.
Мужчина стоит на учете у врача эндокринолога. Для льготного обеспечения необходимым препаратом лечащий врач ежемесячно выписывает ему рецепт.
Как показала проверка, в течение месяца мужчина не был обеспечен лекарством, которое должен принимать дважды в день. Поэтому купил жизненно необходимый препарат за счет личных денежных средств.
Прокурор Глушковского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области деньги, потраченные на самостоятельную покупку лекарственного препарата.
Требования удовлетворены, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU