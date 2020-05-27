2020-05-27T09:37:10+03:00
Происшествия

Курянин вернул через суд деньги за лекарство

Мужчина вынужден был сам приобрести жизненно необходимый препарат
Ольга ДАНИЛОВА
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Сумму взыскали с комитета здравоохраненияСумму взыскали с комитета здравоохраненияФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Глушковского района обратился местный житель по вопросу несвоевременного обеспечения льготным лекарственным средством.

Мужчина стоит на учете у врача эндокринолога. Для льготного обеспечения необходимым препаратом лечащий врач ежемесячно выписывает ему рецепт.

Как показала проверка, в течение месяца мужчина не был обеспечен лекарством, которое должен принимать дважды в день. Поэтому купил жизненно необходимый препарат за счет личных денежных средств.

Прокурор Глушковского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области деньги, потраченные на самостоятельную покупку лекарственного препарата.

Требования удовлетворены, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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