Курянин вернул через суд деньги за лекарство

27 Май 2020 2020-05-27T09:37:10+03:00

Сумму взыскали с комитета здравоохранения Фото: Из архива КП.

Мужчина вынужден был сам приобрести жизненно необходимый препарат

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В прокуратуру Глушковского района обратился местный житель по вопросу несвоевременного обеспечения льготным лекарственным средством.

Мужчина стоит на учете у врача эндокринолога. Для льготного обеспечения необходимым препаратом лечащий врач ежемесячно выписывает ему рецепт.

Как показала проверка, в течение месяца мужчина не был обеспечен лекарством, которое должен принимать дважды в день. Поэтому купил жизненно необходимый препарат за счет личных денежных средств.

Прокурор Глушковского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области деньги, потраченные на самостоятельную покупку лекарственного препарата.

Требования удовлетворены, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU