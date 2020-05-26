Курская область - на втором месте в ЦФО по темпам распространения коронавируса
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
В Курской области число выявленных случаев коронавируса удваивается раз в 12 дней.
Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК) проанализировал темп распространения коронавируса в регионах. Так, в Курской области удвоение числа выявленных случаев коронавируса происходит раз в 12 дней. На прошлой неделе темпы удвоения составляли 13 дней. (чем за меньшее число дней удваивается число выявленных случаев, тем быстрее распространяется вирус, - пояснили аналитики ИЦК).
Курская область входит в группу регионов с высокими темпами распространения коронавируса среди регионов ЦФО. Наибольший темп отмечен в Костромской области - раз в 11 дней, наименьший - в Тверской 28 дней.
Общее распределение по регионам ЦФО выглядит следующим образом:
- раз в 11 дней – Костромская область
- раз в 12 дней - Белгородская, Курская, Ярославская области
- раз в 13 дней - Калужская, Московская, Тамбовская области
- раз в 14 дней - Рязанская область
- раз в 15 дней - Брянская, Владимирская, Ивановская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тульская области
- раз в 19 дней - Воронежская область
- раз в 28 дней – Тверская область.
По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день скончались девять человек (+1, скончалась женщина, 61 год), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU