Курян предупредили о тумане

26 Май 2020 2020-05-26T14:38:37+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 26 мая и в течение суток будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Днем местами грозы. Ветер восточный четверти ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура: - по области ночью 6-11º тепла, днем 13-18º.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU