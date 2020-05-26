В Курске горела квартира

26 Май 2020 2020-05-26T14:34:17+03:00

Пожар тушили 13 человек и шесть единиц техники

Изменить размер текста: A A

В 11:19 26 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Черняховского в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 11:23 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:24, ликвидировано в 11:27.

В результате пожара в квартире огнем повреждена бытовая техника, пол, внутренние помещения.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек, 6 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU